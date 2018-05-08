Москва, 8 мая, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Новые деревья будут высажены в Москве взамен упавших во время недавнего урагана, сообщила 8 мая пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Лобачев Владимир Посадка деревьев

«Мы уже обратились в городские организации с просьбой посчитать количество упавших деревьев. Как только будет подготовлен адресный перечень, мы приступим к посадкам», — сказала начальник отдела озеленения дирекции столичного департамента Надежда Цвигун.

Напомним, сильнейший ураган пронесся над Москвой и Подмосковьем 21 апреля. Сообщалось, что после стихии с улиц столицы было убрано 1,2 тысячи поваленных деревьев.

Вместе с сильным ветром, порывы которого достигали 30 м/с, в Москву пришел ливень с градом. Подобная аномалия не наблюдалась в апреле за всю историю метеонаблюдений.

Комментируя последствия урагана, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во время стихии погибли семь человек, включая маленькую девочку.

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