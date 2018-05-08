Москва, 8 мая, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В апреле 2018 года компания «АвтоВАЗ» смогла продать в России 30 712 автомобилей, тем самым увеличив свои продажи на 16,6% относительно апреля 2017 года, об этом 8 мая сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Радмир АвтоВАЗ

Всего с января по апрель 2018-го российский автопроизводитель смог продать 109 826 автомобилей (рост продаж — 25,1%).

Читайте также: Названы самые популярные в России праворульные автомобили

В модельном рейтинге компании по-прежнему лидирует седан Vesta, в апреле его решили приобрести 7786 покупателей, это на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Хорошую динамику продаж показывает кроссовер XRAY, в апреле 2018 года этот автомобиль разошелся в количестве 4309 экземпляров, что на 39,6% больше, чем в апреле 2017 года. В компании отмечают — это самый лучший результат после выхода модели на рынок.

Читайте также: Новый кроссовер Volkswagen Tharu появится в России в 2020 году

Что касается универсалов Largus, то за обозначенный период в стране их было продано 4116 единиц, модель показала серьёзный рост продаж — 66,6%. Также компания реализовала 721 фургон Largus (рост продаж — 17%).

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в марте 2018 года продажи LADA в ЕС упали на 9%. Стоит отметить, что до этого продажи моделей АвтоВАЗа показывали рост на протяжении девяти месяцев подряд.