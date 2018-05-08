Донецк, 8 мая, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие обстреляли три раза Луганскую Народную Республику и 13 раз — Донецкую Народную Республику за сутки 7 мая, сообщают пресс-службы представительств республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914—1917

Согласно сообщению, в ЛНР под обстрел попали пгт Калиново и село Лозовое. По ним стреляли из минометов различного калибра и гранатометов.

В ДНР украинские войска применили гаубицы, военную технику, стрелковое оружие, минометы. Огонь пришелся на Горловку, Зайцево, Доломитное, поселок шахты Гагарина, Ясиноватую, Васильевку, Крутую Балку, Жабичево, Коминтерново.

При этом в Зайцево было повреждено девять зданий, в Горловке — одно.

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Напомним, с 30 марта в Донбассе объявлено «пасхальное» перемирие. Тем не менее украинские войска продолжают стрелять по населенным пунктам ДНР и ЛНР, игнорируя как перемирие, так и Минские соглашения.

Почти ежедневно от обстрелов разрушаются здания и гибнут или бывают ранены мирные жители. Так, ранее ВСУ обстреляли автомобили с рабочими, пострадали пять человек.