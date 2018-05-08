Калининград, 8 мая, 2018, 10:21 — ИА Регнум. В Калининградскую область приостановлен ввоз внушительного числа живых цыплят из Германии. Как сообщили сегодня, 8 мая, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора, речь идет о более чем 73 тыс. суточных цыплят.

Cobb-vantress.jpg Производство немецкого предприятия

«При проведении досмотра живого груза выявлено, что на коробках с цыплятами отсутствует маркировочная этикетка», — уточнил представитель надзорного ведомства.

Товар принадлежит предприятию DE 143 743 600 758. В классификаторе Россельхознадзора под этим номером значится компания Cobb Germany, расположенное в Саксонии.

На сайте предприятия указано, что с 2005 года «Кобб» начала обслуживать рынок более чем 20 стран Восточной и Центральной Европы, в том числе Белорусси и Украины. Не так давно немецкая фирма по производству инкубационного яйца и суточных цыплят вышла на российский рынок.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что три года назад 40 тысяч суточных цыплят из Польши едва не погибли из-за нарушения ветеринарных требований при ввозе в Калининградскую область.