Вашингтон, 8 мая, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Вероятной причиной смертельной аварии, которая произошла с участием самоуправляемой машины Uber, могла стать проблема в программном обеспечении. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники, близкие к расследованию инцидента, имевшего место в марте 2018 года в Аризоне.

tetterismixalis Велосипед

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Речь идёт о параметрах ручной настройки системы, отвечающей за логику распознавания объектов. Как правило, систему настраивают так, чтобы она не «пугалась» неожиданных объектов, например, припаркованных у дороги автомобилей. Однако на этот раз машина не отреагировала должным образом даже на движущийся объект.

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Отмечается, что датчики автомобиля обнаружили велосипедистку, пересекавшую проезжую часть, но программа не сочла нужным затормозить.

«Как и другие автономные системы транспортных средств, программное обеспечение Uber имеет возможность игнорировать «ложные срабатывания» или объекты на своём пути, которые на самом деле не будут проблемой для транспортного средства, такие как, например, летающий пластиковый пакет», — пишет издание.

Однако в этом случае, настройки программы привели к трагедии.

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Как сообщало ИА REGNUM, смертельный инцидент с участием беспилотного автомобиля произошёл в американском штате Аризона 19 марта. Первый случай гибели пешехода в ДТП имел место в городе Темпе. Женщина, сбитая беспилотным автомобилем компании Uber, получила травмы, несовместимые с жизнью. В момент происшествия в салоне беспилотного автомобиля находился водитель-дублер, но управление машиной осуществлял бортовой компьютер.

Расследованием инцидента занялась полиция, руководство компании Uber сотрудничает со следствием.