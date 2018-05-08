Госдума обсудит кандидатуру Медведева на пост главы правительства РФ
Москва, 8 мая, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, Госдума на пленарном заседании обсудит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства РФ, сообщает ИА REGNUM. Его кандидатуру накануне внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин собирается присутствовать на пленарном заседании Государственной думы, на котором депутаты будут рассматривать этот вопрос.
Госдума должна голосованием определиться — дать или не давать согласие президенту РФ на назначение Медведева. В случае отклонения представленного президентом кандидата, новое предложение должно быть внесено в Госдуму в течение недели. В случае троекратного отклонения представленных кандидатур премьер-министра, президент назначает его сам, а Госдуму распускает и назначает новые выборы.
Накануне начались встречи Медведева с депутатами думских фракций. Так, кандидат Путина получил поддержку «Единой России» (339 депутатов) и ЛДПР (40 депутатов), «Справедливая Россия» намерена проголосовать против. КПРФ вспоминает неудовлетворительную шестилетнюю работу правительства и также намеревается проголосовать против кандидатуры Медведева.
Ожидается, что Медведев выступит с докладом, после чего депутаты зададут свои вопросы, после чего фракции заявят свою позицию. Решение принимается большинством голосов депутатов (226).