Москва, 8 мая, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, Госдума на пленарном заседании обсудит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства РФ, сообщает ИА REGNUM. Его кандидатуру накануне внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Президент России Владимир Путин собирается присутствовать на пленарном заседании Государственной думы, на котором депутаты будут рассматривать этот вопрос.

Госдума должна голосованием определиться — дать или не давать согласие президенту РФ на назначение Медведева. В случае отклонения представленного президентом кандидата, новое предложение должно быть внесено в Госдуму в течение недели. В случае троекратного отклонения представленных кандидатур премьер-министра, президент назначает его сам, а Госдуму распускает и назначает новые выборы.

Накануне начались встречи Медведева с депутатами думских фракций. Так, кандидат Путина получил поддержку «Единой России» (339 депутатов) и ЛДПР (40 депутатов), «Справедливая Россия» намерена проголосовать против. КПРФ вспоминает неудовлетворительную шестилетнюю работу правительства и также намеревается проголосовать против кандидатуры Медведева.

Ожидается, что Медведев выступит с докладом, после чего депутаты зададут свои вопросы, после чего фракции заявят свою позицию. Решение принимается большинством голосов депутатов (226).