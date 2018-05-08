Канны, Франция, 8 мая, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, стартовал 71-й Каннский международный кинофестиваль. Здесь уже в 11-ый раз организован Российский павильон, который является единым информационным центром кинематографистов из РФ и универсальной площадкой для продвижения российского кино на международном рынке.

karel leermans Золотая пальмовая ветвь — главный приз Каннского кинофестиваля

Программа Каннского кинофестиваля

В этом году в официальной программе кинофестиваля Россия представляет пять фильмов. Два из них вошли в основной конкурс фестиваля: биографический фильм «Лето» Кирилла Серебренникова и социальная драма «Айка» Сергея Дворцевого. В состав основного жюри, которое возглавляет австралийская актриса Кейт Бланшет, вошёл российский режиссер Андрей Звягинцев.

Короткометражная картина Игоря Поплаухина «Календарь» представлена в программе Cinefondation. А короткометражный фильм молодого режиссера Михаила Бородина «Я нормальный» появится в секции «Неделя критики».

В рамках программы «Каннская классика» представят восстановленную специалистами киноконцерна «Мосфильм» картину Сергея Бондарчука «Война и мир. Андрей Болконский», первый фильм киноэпопеи в четырёх частях. Эта экранизация романа Льва Толстого считается одной из самых высокобюджетных в истории советского кинематографа.

Программа Российского павильона

«Команда «Роскино» провела огромную работу по формированию программы, пятнадцать мероприятий отобраны из сотни поступивших предложений, — рассказывает генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. — В течение восьми дней мы презентуем и суперсовременные технологичные российские проекты, которые идут в ногу с мировыми трендами, мы заявим новые масштабные военные драмы, представим доку триллер об Анатолии Собчаке, расскажем о новом этапе работы Московской кинокомиссии, проведем вместе с американскими коллегами международную панельную сессию на тему актуальных вопросов индустрии, презентуем международным байерам драму «Непрощенный», в которой Дмитрий Нагиев сыграл свою лучшую роль в кино на сегодняшний день, поддержим российских участников на пресс-конференции в павильоне, познакомим профессионалов индустрии с пятью молодыми режиссерами из России в рамках проекта Global Russians и многое другое.

Но главное — два фильма из России в основном конкурсе фестиваля. Мы работаем в координации с продюсерами обоих проектов — «Лето» и «Айка», и надеемся, что фильмы Кирилла Серебренникова и Сергея Дворцевого вызовут живой интерес и будут высоко оценены. Хотя участие в Каннской программе уже победа».

Среди ключевых событий программы Российского павильона:

Представление первого сериала для мобильных телефонов «1968.digital»

Представление проекта «Кроличья лапа»

Шоу-кейс проекта «Вечная жизнь» компании «58,5 Продакшн»

Шоу-кейс проектов «Ильинский рубеж» и «Учености плоды» студии «ВОЕНФИЛЬМ»

Демонстрация Кинокомиссии Москвы

Шоу-кейс драмы «Непрощенный» компании «Большое кино»

Панельная дискуссия о тенденциях международной киноинудстрии Global Film Showcase

Пресс-конференция участников официальной программы кинофестиваля Игоря Поплаухина и Михаила Бородина

Показ проекта GLOBAL RUSSIANS 2018 — ежегодного DVD-альманаха лучших российских короткометражных фильмов

Напомним, 71-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. В России транслировать главные новости мероприятия будет телеканал «Кино ТВ». Комментировать прямую трансляцию будут Ксения Собчак, генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе и режиссёр Валерия Гай Германика.