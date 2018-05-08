* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 8 мая, 2018, 10:09 — ИА Регнум. В ходе длительного вооруженного противостояния между бойцами народной милиции и боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) последние захватили стратегический район на северо-западе Афганистана, передают 8 мая «Вести».

Василий Верещагин. После удачи (фрагмент). 1868

Под контроль боевиков перешел район Кулиен, в состав которого входят 12 селений уезда Бильчараг.

В результате ожесточенных боев 40 бойцов хезиши мардуми — местного ополчения (народной милиции) — были убиты, ранены или пленены.

Ранее военная авиация Афганистана атаковала позиции боевиков в нескольких районах.

В итоге в южной части Урузганской области 18 боевиков были убиты и еще 14 ранены, в районе Маруф провинции Кандагар — девять убиты и еще семь ранены, в провинции Фарьяб — убиты пять боевиков и трое ранены.

Также под огонь правительственных сил попали 10 боевиков в южной провинции Забул. В общей сложности за минувшие сутки афганская авиация уничтожила 42 боевика. Еще 24 получили ранения.

Читайте также: В Афганистане при взрыве в мечети погибли 17 человек