Донецк, 8 мая, 2018, 10:24 — ИА Регнум. В Донецк и Луганск прибыли машины 76-й гуманитарной автоколонны МЧС России. Об этом сообщает 8 мая пресс-служба ведомства.

Mil.ru Разгрузка гуманитарной помощи

Отмечается, что в настоящее время идёт разгрузка автотранспорта в специальных пунктах приёма груза в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР).

«Далее весь груз будут распределен соответствующими организациями по социально значимым объектам Донецкой и Луганской областей и среди нуждающегося населения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в составе 76-й колонны в ДНР и ЛНР было доставлено более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, учебной литературы и медицинского имущества.

Все автомобили колонны прошли проверку представителями таможенных и пограничных служб, а после разгрузки машины направятся в Донской спасательный центр, через пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарные конвои из России пошли в Донбасс начиная с 2014 года — сразу же после обострения ситуации на Украине и начала вооруженного конфликта на востоке страны.

За этот период 75 колонн МЧС привезли на территорию ДНР и ЛНР более 74 тыс. тонн гуманитарных грузов. Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 29 марта.

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