Москва, 8 мая, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Ассоциации туроператоров России предупреждает российских туристов, что власти острова Гавайи планируют запретить туристам пользоваться солнцезащитным кремом, сообщили в АТОР.

lpittman Кораллы

Соответствующий законопроект, запрещающий продажу солнцезащитных кремов, содержащих оксибензон и октилметоксициннамат, утвердил законодательный орган американского штата Гавайи

По мнению местных ученых, данные химические вещества, содержащиеся в кремах от солнца, способствуют отбеливанию кораллов и вызывают «генетическое повреждение кораллов и других морских организмов».

В связи с этим вода на Гавайях подвергается постоянному химическому загрязнению, поскольку туристы регулярно наносят защитный крем, загорая на пляже или купаясь в море.

Законопроект о запрете практически все популярных марок солнцезащитных средств на Гавайях находится на подписи у губернатора штата.

Если законопроект будет одобрен, запрет вступит в силу на Гавайях в 2021 году.

По данным местной лаборатории окружающей среды, на популярном пляже Ханаума Бэй (Hanauma Bay) туристы ежедневно оставляют около 186 кг солнцезащитного крема.

А по данным мировой статистики, ежегодно по всему миру на кораллы оседает порядка 14 тыс. тонн солнцезащитных средств.

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Однако с экологами не согласны дерматологи. По их мнению, неиспользование кремов неопровержимо негативно влияет на здоровье, в крайних случаях провоцируя рак кожи.

Для туристов, отправляющихся на Гавайи, дерматологи рекомендуют альтернативу. Наносить на тело крем, содержащий минералы вместо химических элементов. Такие кремы есть в продаже, но пока не пользуются популярностью.

Напомним, Гавайи — это штат США, вулканический архипелаг в центральной части Тихого океана. Его острова известны своими скалистыми берегами, водопадами, тропическими лесами и пляжами с золотым, красным, черным и даже зеленым песком.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля 2018 года правительство РФ одобрило законопроект об увеличении размера государственной пошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения.

Так, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации вырастет с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. На загранпаспорт для гражданина в возрасте до 14 лет — с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.

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