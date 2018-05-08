Баку, 8 мая, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Банковский сектор Азербайджана находится в глубочайшем кризисе, считает экономист Натиг Джафарли.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

По его словам, со стороны правительства помощь не поступает. Если так пойдет и дальше, то рынок не восстановится даже за пять-десять лет.

«Процесс восстановления банковского сектора продолжительный. Однозначно, что восстановление и расчистка азербайджанского банковского сектора продолжатся и в следующем году. Общие показатели ликвидности местных банков оставляют желать лучшего», — цитирует экономиста echo.az.

«Не случайно, что прогноз Fitch для банковского сектора Азербайджана остается «негативным» из-за продолжающегося давления на качество банковских активов. Банковский сектор Азербайджана не может сам справиться со своими проблемами», — подчеркнул Джафарли.

По его словам, в России совершенно другая картина, и банки там самостоятельно выходят из кризиса.

«Сегодня в России наблюдается активный процесс очищения и оживления банковского сектора. Плоды реформы наглядно иллюстрирует простая статистика: за последние два года Центробанком РФ было отозвано более 100 лицензий (всего в 2017 году лицензии были отозваны у 47 банков (для сравнения: в 2016 году было отозвано 93 лицензии), еще 11 ушли с рынка добровольно, преимущественно за счет поглощений другими кредитными организациями. За 12 месяцев число действующих в России банков сократилось с 575 до 517. В то же время в Азербайджане, несмотря на закрытие ряда банков, положение ухудшается», — говорит Натиг Джафарли.

Как отметил экономист, финансовые показатели азербайджанских банков из года в год показывают отрицательную динамику.

«Есть два основных фактора, которые усугубляют положение банков. Во-первых, по официальным данным, доля просроченных займов в кредитном портфеле банков и небанковских кредитных организаций составляет около 15%, хотя авторитетные международные рейтинговые компании заявляют, что этот показатель перевалил за 30%. Проблемы банков ухудшаются, но со стороны правительства и регулятора помощь не поступает. Исключением стал Международный банк Азербайджана», — сказал эксперт.

«Вторая проблема банков — кредитование. Объем кредитования стремительно сокращается. Несмотря на то, что регулятор дважды за этот год снизил учетную ставку, азербайджанские банки никак не могут начать кредитовать экономику и потребительский рынок,» — сказал Джафарли.

На 1 апреля 2018 года чистый кредитный портфель банковского сектора Азербайджана составил 9 595,5 млн манатов. Это на 2,7% меньше по сравнению с началом года. За последний год банки сократили кредитование на 28%. Депозитный портфель азербайджанских банков за отчетный период составил 16 717,1 млн манатов.

По его словам, из-за роста совокупной просроченной задолженности коммерческие финучреждения бояться выдавать кредиты и ужесточили свои внутренние правила в этом вопросе.

Экономист считает, что невозможно точно сказать, сколько потребуется времени для полного восстановления рынка — три или пять лет, а может все 10.

«Экономический сценарий в Азербайджане может развиваться как угодно. Рынок можно привести в чувства и за пару лет, а можно и вовсе не добиться этого результата за 10 лет. С учетом того, что в глазах международных финансовых институтов азербайджанские банки потеряли доверие и скатились на нижние строчки рейтинга, рассчитывать на внешние заимствования им не приходится. Поэтому все будет зависеть от политики Центробанка и правительства», — сказал Натиг Джафарли.