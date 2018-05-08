Ярославль, 8 мая, 2018, 09:50 — ИА Регнум. В Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Некрасова запретили проведение семинара, тематикой которого значилась защита прав человека. Поводом для отмены стало планируемое участие в семинаре представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Ярославская областная библиотека

В сообщениях о семинаре организаторами выступали ряд либеральных организаций — Молодежное Правозащитное Движение, Объединенная группа гражданского наблюдения и Международная школа прав человека и гражданских действий. Однако сотрудник Центра религиоведческих исследований имени Иринея Лионского Евгений Мухтаров обратил внимание, что приглашением на семинар в социальных сетях занимается ярославское ЛГБТ-движение «Каллисто», которое преподносит его как «очень важное мероприятие от нас». Семинар был закрытым — участники должны были пройти предварительную регистрацию.

Это нецелевое, непрофильное мероприятие для библиотеки. Я им, лгбтэшникам объяснил, что, ребята, никто вас не ограничивает в правах. Собирайтесь, разговаривайте, обменивайтесь какой-то информацией, но не в государственных и муниципальных площадях. Иначе получается парадокс — основная часть населения, которая платит в бюджет, из которого содержатся учреждения культуры, она вас не любит. Получается, что вы фактически на их деньги устраиваете свои мероприятия», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Мухтаров.

Мухтаров обратил внимание на семинар департамент культуры Ярославской области. После этого мероприятие было отменено.

Директор библиотеки Елена Кузнецова сказала, что организацией мероприятия со стороны библиотеки занимался один из сотрудников. Но наказывать его она не собирается.

«У меня двоякое отношение к тому что должно было состояться и почему отменили. Это не имеет отношение к тематике мероприятия. Мы как государственное учреждение можем проводить либо совместные партнерские мероприятия либо, что греха таить, во всех государственных учреждениях есть платные услуги и мы свои помещения, на определённых условиях, предоставляем. Вот здесь, с точки зрения библиотеки, не было соблюдено ни одно из этих условий. Но наказан никто не будет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Кузнецова.

В итоге семинар прошел в другом месте.