Вашингтон, 8 мая, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Министерство обороны США подготовит доклад о наличии в вооруженных силах страны специалистов, владеющих русским, корейским и китайским языками. Соответствующее поручение Пентагону дал конгресс США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Законодатели включили соответствующую поправку в законопроект о финансировании и политике Пентагона на 2019 год. Согласно тексту документа, минобороны должно будет оценить количество квалифицированных кадров с нужными иностранными языками не позднее, чем через 180 дней после вступления закона в силу.

Оценив количество персонала, владеющего русским, китайским и корейским языками, Пентагон должен будет предложить законодателям план решения этой проблемы на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Законопроект будет рассмотрен комитетом палаты представителей по вооруженным делам на этой неделе. После рассмотрения документ поступит на голосование в палату представителей, а затем и в сенат США.

Годом ранее кадровое агентство, сотрудничающее с НАТО и вооруженными силами США, начало набор актеров, владеющих русским языком, на военные учения. Статисты должны были играть русских, за день учений им предлагалась оплата от 88 до 120 евро.

Также в 2017 году министерство Военно-морских сил США начало поиск компании-подрядчика для создания службы мониторинга соцсетей, СМИ, блогов и форумов. Искали специалистов, владеющих разными языками, в том числе и русским.