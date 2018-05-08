Ереван, 8 мая, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В Национальном собрании Армении сегодня, 8 мая, пройдет голосование по кандидатуре Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Протесты в Армении

1 мая Республиканская партия Армении (РПА), которая имеет большинство в парламенте, заблокировала избрание на пост главы правительства лидера уличного протестного движения, в результате которого с поста премьер-министра ушел лидер РПА Серж Саргсян.

Это вызвало новые протесты в Армении, после которых РПА согласилась поспособствовать избранию Пашиняна на пост главы правительства.

Для того, чтобы занять пост премьера, Пашиняну, пользующемуся поддержкой трех фракций парламента, необходимо получить голоса 53 депутатов в 105-местном армянском парламенте. Во время голосования 1 мая за его кандидатуру проголосовали 45 депутатов, а 56 депутатов, представляющих фракцию РПА, выступили против.

В преддверии сегодняшнего голосования в РПА заявили, что «8 мая у Армении будет премьер-министр».

Как заявил 7 мая пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, 8 мая они посодействуют тому, чтобы Никол Пашинян был избран премьер-министром страны.

По словам Шармазанова, они уже призвали конкретных депутатов-республиканцев проголосовать за Пашиняна. О каких именно депутатах идет речь, Шармазанов пояснить отказался. Сам Шармазанов заявил, что будет голосовать против кандидатуры Пашиняна.

«Как мы и заявили после заседания фракции, мы как партия остаемся при своем принципиальном мнении, в то же время мы посодействуем кандидату, имеющему подписи одной трети депутатов, в данном случае Николу Пашиняну, — заявил пресс-секретарь РПА и продолжил: — Если я не ошибаюсь, в поддержку Пашиняна было собрано 45 подписей, и Республиканская фракция поддержит его соответствующим числом [необходимых] голосов, чтобы у нас был премьер-министр. Все это произойдет и уже произошло по решению партии и фракции, мы призовем этих депутатов и уже призвали их проголосовать за. Здесь нет никакого разделения партии, это наша единая позиция».

На вопрос о том, сколько человек проголосуют за Пашиняна, пресс-секретарь РПА ответил: «Может быть 8, может быть 10 или 11. По всем остальным вопросам Ваграм Багдасарян скажет во время выступления фракции».

Если, тем не менее, парламенту Армении не удастся избрать премьер-министра и сегодня, то силой закона главный законодательный орган страны будет распущен и будут назначены досрочные парламентские выборы. При таком сценарии РПА сохранит контроль над исполнительной властью в стране, по крайней мере, на время выборов, что, по мнению оппозиции, неприемлемо, поскольку это также будет означать возможность для РПА использовать имеющийся административный ресурс во время выборов.

В то время как в парламенте Армении будет решаться вопрос о будущем премьере, десятки тысяч граждан вновь планируют собраться на площади Республики в центре Еревана, куда их накануне пригласил сам Никол Пашинян для празднования «эпохальной победы».

С посланием в связи с предстоящим в Национальном собрании вторым туром выборов премьер-министра выступил президент Армении Армен Саркисян.

В послании, текст которого приводит пресс-служба президента Армении, в частности, сказано:

«Это переломный и ответственный момент для будущего Армении. Все мы, в первую очередь политические руководители, а также весь наш народ в Армении, Арцахе или диаспоре должны с этим осознанием оценивать ситуацию и сделать наши шаги.

Если мы хотим выйти из этой ситуации выигравшими, а мы обязаны выйти выигравшими, мы должны тщательно ввести в русло колоссальную энергию, накопленную нашим обществом в эти дни, и сохранить авторитет, который Армения приобрела на международной арене благодаря всенародному движению.

Мы ожидаем, что представленные в Национальном собрании политические силы продемонстрируют максимальную мудрость и дальновидность при принятии решений и будут руководствоваться благосостоянием общества и национальными интересами.

Я убежден, что все вопросы могут быть решены в духе национального согласия.

Наш народ ждет этого от своих политических лидеров. Я убежден, что благодаря полезному всему обществу решению в Армении будет создана атмосфера общественного доверия, и наши граждане вместе с армянами по всему миру начнут деятельность во благо процветания Родины.

Следовательно, к делу, во имя Новой Армении!»