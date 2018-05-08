Тула, 8 мая, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В Тульской области сотрудники Росгвардии обезвредили 30-летнего злоумышленника, который удерживал в заложниках свою маленькую дочь, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Rosgvard.ru Спасённый ребёнок

По данным следствия, инцидент произошел днем 7 мая в одном из частных домов в селе Хрущево Ленинского района. Мужчина, предположительно в состоянии наркотического опьянения, после ссоры с женой взял в заложники ребенка, приставил ей к горлу холодное оружие и заявил требование, чтобы к нему вернулась супруга.

«Мужчина удерживал ребенка на протяжении нескольких часов, все это время с ним вели переговоры сотрудники регионального управления МВД России, а затем сотрудникам Росгвардии пришлось обезвредить злоумышленника, применив огнестрельное оружие», — говорится в сообщении.

В результате происшествия ребенок не пострадал, подозреваемый был задержан и госпитализирован в больницу, где конвоируется сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват заложника, совершенный в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначаются необходимые экспертизы.

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