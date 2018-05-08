Сеул, 8 мая, 2018, 09:24 — ИА Регнум. В территориальных водах Южной Кореи загорелся перевозивший нефтепродукты танкер. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

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ЧП произошло во вторник, 7 мая, в 18 морских милях от острова Тонён. На борту танкера, шедшего под панамским флагом, находится более 20 человек.

«Члены экипажа с помощью огнетушителей потушили возгорание в течение 20 минут, — передает вещатель. — Никто не пострадал».

Танкеру, на борту которого находится около 4,7 тыс. тонн легковоспламеняющегося вещества ксилол, предстоит сделать остановку в ближайшем порту Пусан для выяснения причин инцидента.

Другие подробности пока не приводятся.

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