Нефтяной танкер загорелся в водах Южной Кореи
Сеул, 8 мая, 2018, 09:24 — ИА Регнум. В территориальных водах Южной Кореи загорелся перевозивший нефтепродукты танкер. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
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Тушение горящего танкера
ЧП произошло во вторник, 7 мая, в 18 морских милях от острова Тонён. На борту танкера, шедшего под панамским флагом, находится более 20 человек.
«Члены экипажа с помощью огнетушителей потушили возгорание в течение 20 минут, — передает вещатель. — Никто не пострадал».
Танкеру, на борту которого находится около 4,7 тыс. тонн легковоспламеняющегося вещества ксилол, предстоит сделать остановку в ближайшем порту Пусан для выяснения причин инцидента.
Другие подробности пока не приводятся.
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