Якутск, 8 мая, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Сразу две области Дальнего Востока — Камчатка и Якутия — вошли в тройку самых дотационных регионов России. Как сообщает «Реальное время», в 2018 году они получили 39,3 и 44 млрд рублей соответственно.

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На поддержание Якутии из бюджета потребовалось выделить на 20% больше средств, чем в 2017 году, на Камчатку — на 6%. В целом на пятёрку самых дотационных регионов России приходится более трети всех выделяемых государством дотаций.

Лидером кризиса местного бюджета стал Дагестан — в 2018 году республика получила 59 млрд рублей, дальневосточные регионы пристроились следом — в совокупности на них пришлось 15% всех дотаций. Также Камчатку и Якутию отличает достаточно низкая собираемость налогов, а госдолг Якутии превысил 50,7 млрд рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Якутии Валерий Жондоров заявил, что республику, несмотря на рост госдолга и нехватку собственных средств, отличает высокое качество управления данными средствами.

«По итогам 2017 года долговая нагрузка составила 46% суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета 112,1 млрд. рублей. Доля расходов на обслуживание государственного долга составила 1,2% суммы расходов бюджета, что является одним из самых минимальных показателей среди субъектов РФ», — отметил он.