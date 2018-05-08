Москва, 8 мая, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Запланированные на 2018 год пуски спутников с космодрома Восточный будут произведены либо с отставанием от графика, либо вовсе перенесены на следующий год. Об этом заявил источник Интефакс на космодроме.

Kremlin.ru Пуск с космодрома «Восточный»

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Собеседник агентства отметил, что сами ракеты-носители «Союз 2.1а» и «Союз 2.1б», которые предназначены для запуска космических аппаратов «Канопус-В» №5 и №6, а также спутника «Метеор-М» 2−2» уже готовы. Ожидается их прибытие на космодром из Самары. А вот готовность спутников ещё не подтверждена.

«С учётом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки», — сказал источник.

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По его словам, до конца 2018 года с «Восточного», скорее всего, удастся совершить только один из двух ранее запланированных пусков.

«При увеличении отставания от графика, изучается возможность и вовсе перенести оба пуска на начало 2019 года. Однако решение пока не принято»,— рассказал источник агентства.

При этом инфраструктура на космодроме Восточный готова выполнить запуски в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, первый запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. Второй пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» 28 ноября 2017 года завершился нештатной ситуацией, в результате оказались потеряны спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» №2−1 и 18 малых аппаратов, включая зарубежные. Падение разгонного блока «Фрегат» и спутника «Метеор-М» произошло из-за несовершенства программных алгоритмов. Оно привело к некорректному определению ориентации блока после отделения от ракеты-носителя.

Третий пуск, запланированный на 22 декабря, был перенесён на 2018 год. Это было вызвано ошибкой, которая была допущена при запуске «Союза» с разгонным блоком «Фрегат» 28 ноября.

1 февраля 2018 года с «Восточного» стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а» со спутниками «Канопус-В» №3 и №4. Оба космических аппарата, предназначенные для мониторинга природных и техногенных ЧС, были успешно выведены на орбиту.