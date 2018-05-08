Южно-Сахалинск, 8 мая, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В Областном суде Сахалина продолжается пересмотр дела о крушении БАТМ «Дальний Восток». Адвокаты осужденных пытаются доказать суду, что за решетку отправлены невиновные в трагедии люди. На стороне защиты опытные капитаны-дальневосточники, родственники потерпевших, выжившие в катастрофе моряки. Но суд доводов не слышит. Флот взывает к президенту России, требуя справедливости, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео пользователя Maksim Borisov Крушение судна. Обращение капитанов

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Они идут на телевидение, размещают видеообращение в интернете, где обращаются к президенту России Владимиру Путину с просьбой о справедливости к невинно, по их убеждению, осужденным по делу о крушении БАТМ «Дальний Восток». Они — это опытнейшие капитаны-дальневосточники, возмущенные приговором суда. Свои доводы они подкрепляют многолетним опытом. Они выходят в эфир, находясь в дальнем плавании, начиная свое обращение так, как это принято на флоте в экстренных ситуациях, когда в эфир тревожно несётся сигнал бедствия — SOS: «Всем, кто меня слышит…»

«Я капитан СРТМ «Сириус» Игорь Евгеньевич Диденко. В данный момент нахожусь в море на борту судна…»

«Я капитан дальнего плавания Анатолий Леонтьевич Гузаевский, стаж на флоте 37 лет, из них в должности капитан-директора 17 лет…»

«Я капитан дальнего плавания Василий Петрович Сахарнацкий. Капитаном работаю с 1988 года…»

«Я капитан дальнего плавания Станислав Иннокентьевич Хорошилов, на рыбацком флоте работаю 46 лет, в должности капитан-директора 33 года…»

Опытнейшие капитаны дальневосточного промыслового флота передают в эфир одно и то же обращение:

«В ноябре 2017 года Южно-Сахалинским городским судом по делу о крушении в Охотском море рыболовецкого траулера БАТМ «Дальний Восток» и гибели членов экипажа вынесен несправедливый приговор. Суд не разобрался в причинах, по которым в апреле 2015 года судно потерпело крушение, и осудил непричастных к крушению людей. После приговора мы обратились с открытым письмом капитанов судов на имя председателя Сахалинского областного суда Михаила Короля, просили восстановить справедливость, собрали более 2000 подписей, но не получили никакого ответа. Это указывает, что судебная власть закрыта от народа. Мы приняли решение обратиться к президенту России.

Многие потерпевшие по делу, выжившие в крушении судна, а также некоторые потерпевшие, потерявшие в крушении близких людей, требуют оправдать незаконно осужденных. Они выступают против судебного решения, которое должно было защитить их права».

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«Потерпевшим, которые выступают в защиту осужденных, не нужна такая судебная защита, построенная на каре невиновных людей. И мы, как инициативная группа моряков-дальневосточников, присоединяемся к таким потерпевшим. Всем морякам-профессионалам ясно, что никто из осужденных невиновен в крушении судна и гибели людей. Непонятно это только Сахалинскому суду. Судно вышло в море в прекрасном оснащении и конструктивно исправным. Его утопил капитан, который им управлял, и погиб вместе с судном, к большому сожалению», — заявил капитан дальнего плавания Станислав Хорошилов.

«Горячо поддерживаю обращение всех капитанов, всех специалистов к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы исправить ошибку суда, который принял неправильное решение и осудил пятерых невиновных. Всем, кто меня видит и слышит: прошу присоединиться всех судоводителей, всех, кто понимает причину трагедии, и поставить свою подпись под обращением к президенту», — заявил капитан дальнего плавания Игорь Диденко.

Инициативная группа капитанов разместила в эфире сахалинского регионального телевидения обращение ко всем, кому не безразлична судьба этого, в высшей степени странного и запутанного дела:

«Уважаемые граждане, всех, кто знает о случившемся и понимает, что за крушение судна ответили люди, непричастные к этой трагедии, просим присоединиться к сбору подписей на имя президента России в защиту невиновно осужденных по делу крушения БАТМ «Дальний Восток» и гибели членов экипажа. Отправляйте на указанные на экране адрес электронной почты слово — поддерживаю и указывайте свою фамилию, имя, отчество, год рождения и город проживания: help@sudba-kapitanov.ru».

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По мнению стороны защиты, сегодняшний суд, пересматривающий дело, шокирует не меньше, чем тот, что вынес неправедный, по мнению многих, приговор.

Например, суд отказал в исследовании фото‑ и видеоматериалов, которые были сделаны в ходе весьма дорогостоящей специальной операции глубоко под водой по инициативе и за деньги компании-судовладельца. Суд не пожелал их рассматривать, сославшись на то, что они были исследованы предыдущим судом.

«Суд апелляционной инстанции отказывает стороне защиты в проверке всех доказательств, которые были проигнорированы или искажены судом первой инстанции. Так же, как и в первоначальном судебном процессе, в апелляции категорически не желают даже смотреть на фото судна, сделанные перед его выходом в последний рейс, а также видеосъемку корпуса судна, сделанную на дне Охотского моря. Осужденных лишили возможности продемонстрировать суду с помощью фото‑ и видеоматериалов отсутствие на судне конструктивных изменений, за производство которых они и приговорены к лишению свободы! Суд отказывает стороне защиты в удовлетворении ходатайств о выяснении причин, по которым в протоколах допросов потерпевших указана информация, которой эти потерпевшие никогда не владели и о которой следователю не сообщали! И всё это с учетом того, что искаженные показания потерпевших послужили основанием для вынесения обвинительного приговора», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Евгений Ефимчук.

Когда адвокат, профессиональный юрист, делает подобные заявления публично — это как минимум повод прислушаться к тому, что он говорит. Но Евгений Ефимчук не единственный, кто сегодня публично называет приговор по делу о крушении БАТМ «Дальний Восток» абсурдным. Но суд ничего и никого не слышит. Может быть, моряков услышит президент России?

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля 2015 года в Охотском море потерпел крушение БАТМ «Дальний Восток». В результате катастрофы погибли 69 моряков, 22 человека получили травмы и увечья. Страшная трагедия потрясла всю страну. Соболезнования семьям погибших выразил президент России Владимир Путин.

Однако приговор суда по делу о катастрофе вместо того, чтобы поставить точку в этом деле, вызвал еще больше вопросов.

Выживший в кораблекрушении третий помощник капитана Анатолий Морванюк рассказал, что судно погубила жадность капитана Притоцкого, который также погиб. Моряк подробно описал последние часы и минуты БАТМа «Дальний Восток». Вместе с ним на освобождении невиновных настаивают и другие выжившие, а также родные погибших моряков.

8 мая в Областном суде Южно-Сахалинска проходит пересмотр дела, который вызывает все большее возмущение флотской общественности.