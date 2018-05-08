Киев, 8 мая, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Украинские улицы не должны называться именами фашистских захватчиков, заявили ведущие украинского телеканала «Интер» на концерте, который будет показан на Дне Победы 9 мая, сообщает 8 мая «Украинская правда».

Поль Гоген. Отверженные. 1888

Согласно сообщению, в интернете появились отрывки записи праздничного концерта на Украине, посвященного Дню Победы. В видеофрагментах ведущие говорят о том, что нацисты убили 8 млн человек жителей Украины, и память об этом должна сохраняться.

Украинские ведущие также подчеркнули, что нельзя допустить, чтобы на Украине улицы назывались именами фашистских преступников, а портреты нацистов безнаказанно проносились в Киеве на факельных шествиях.

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«И пусть нам порой кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так. … Это мы 9 мая приносим цветы к Вечному огню, это мы ежегодно восстанавливаем памятники воинам, погибшим в войне с фашизмом», — сказали ведущие.

Напомним, на Украине в 2014 году произошел госпереворот, в результате которого к власти пришли сторонники Степана Бандеры и Романа Шухевича. В стране началась программа так называемой декоммунизации, которая призвана уничтожить любую память об СССР, включая победу в Великой Отечественной войне.