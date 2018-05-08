Лондон, 8 мая, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Министерство обороны Великобритании приступило к предварительной подготовке разработки собственной системы спутниковой навигации, об этом заявил глава ведомства Гэвин Уильямсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания. Биг-Бен

«Наши блестящие военные ученые и эксперты начали работу по определению возможностей развития нашей собственной спутниковой системы», — цитирует Уильямсона The Telegraph.

При этом, по его словам, Соединенное Королевство продолжает переговоры с Европейской комиссией о будущей роли Лондона в Galileo (совместный проект спутниковой системы навигации Евросоюза и Европейского космического агентства).

Уильямсон также подчеркнул, что Великобритания готова сотрудничать с другими странами, которые имеют свои собственные навигационные системы, в том числе Японией, Австралией и Южной Кореей.

Напомним, ранее газета The Financial Times сообщала, что после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) британские компании будут вынуждены покинуть проект Galileo.

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