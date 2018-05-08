Санкт-Петербург, 8 мая, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Джоанна Стингрей высказалась по поводу будущего фильма Кирилла Серебренникова о Викторе Цое, интервью с подругой культового музыканта и лидера группы «Кино» показал 7 мая «Пятый канал».

Vimeo.com Джоанна Стингрей и её кумиры

Стингрей отметила, что лично для неё важно, чтобы в фильмах или книгах о Цое музыкант был показан таким, каким он был, реальным и добрым.

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«Потому что он был классным человеком. Он добрый… Я не хочу ничего негативного, ничего плохого о нем», — пояснила Стингрей, у которой с лидером «Кино» были дружеские отношения.

Журналисты также спросили певицу — что она думает про слова Бориса Гребенщикова о том, что фильме Серебренникова она и Цой показаны не такими, какими они были при жизни музыканта.

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Стингрей на это ответила, что сегодняшнему человеку очень сложно показать то время и жизнь. Певица и актриса отметила — она слышала, что Кирилл Серебренников является «интересным режиссёром», а его фильм «Лето» — «хороший».

Напомним, Джоанна Стингрей — певица, актриса и продюсер из США, популяризатор советской рок-культуры. В СССР она впервые приехала в 1984 году, в Ленинграде познакомилась с Борисом Гребенщиковым. В 1987 году она вышла замуж за гитариста «Кино» Юрия Каспаряна, их брак распался в 90-х годах XX века.