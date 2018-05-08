Вашингтон, 8 мая, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг спрогнозировал последствия для США двух массивных ядерных ударов России, пишет The National Interest.

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Об этом он написал в своей монографии «Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно». Если начнется ядерная война, то с первой же атаки Москва может уничтожить 131 американский город, что приведет к 70 миллионам жертв.

Второй удар приведет к гибели 28 млн человек и разрушению 12 городов. Этот удар будет слабее, поскольку часть российского арсенала будет уничтожена контратакой Вашингтона.

Для того чтобы избежать таких потерь, США необходимо сохранить ядерный арсенал. Если же Вашингтон ликвидирует свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР), то при первом же ударе России США потеряют 82 млн человек, поскольку Москве не придется отвечать на удары американских МБР.

Напомним, в 2010 году между США и Россией был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), согласно которому Москва и Вашингтон должны сокращать свои ядерные арсеналы.

Сокращение должно идти таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали указанных договором показателей. У каждой из сторон должно остаться по 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Дважды в год стороны должны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей. Контрольные показатели по СНВ-3 должны были быть достигнуты к февралю 2018 года. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.

Москва выполняет договор СНВ и сокращает свой ядерный арсенал. К настоящему времени он сокращен на 85%. Что касается США, то Россия не может подтвердить, что Вашингтон вышел на условленные показатели.