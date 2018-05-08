Вашингтон, 8 мая, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Комитет Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил предложил вводить санкции в отношении поставщиков оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Такая поправка включена в разработанный комитетом законопроект о финансировании Пентагона на 2019 год.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

При этом уточняется, что при разработке ограничений акцент должен быть сделан на «цепочку поставок российской ОПК, связанной с разработкой и производством Россией крупной военной техники и высокотехнологичного конвенционального оружия».

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В список высокотехнологичного оружия авторы инициативы внесли зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и С-400, крылатые ракеты, военные спутники, истребители и др.

В законопроекте указывается, что под санкции должны также попасть «государства-спонсоры терроризма», которые покупают вооружение у России.

Согласно документу, формированием санкционных списков должен заниматься президент США. При этом главе Белого дома предлагается дать возможность вносить исключения: не включать в список тех партнеров России, деятельность которых связана с национальной безопасностью США.

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