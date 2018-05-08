Николаев, Украина, 8 мая, 2018, 08:37 — ИА Регнум. В Николаевской области на Украине почти полностью разрушились дороги к природным заповедникам, заявил экс-глава управления обладминистрации по вопросам молодежи и туризма АлександрМаксименко, сообщает 8 мая «Укринформ».

Ендогуров И. И. Ранняя весна. 1885

По его словам, в Николаевской области расположены три туристических достопримечательности: природный заповедник «Еланецкая степь», Прингульский ландшафтный парк и Актовский каньон, одно из семи природных чудес Украины.

Дороги, ведущие ко всем достопримечательностям, находятся в ужасном состоянии, отметил Максименко. Если власти срочно не начнут делать хотя бы ямочный ремонт, то в следующем году дорог просто не станет.

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«У меня такое чувство, что по дороге в Актовский каньон … снимали последних «Мстителей», и эту дорогу долбил Тор своим молотом Мьёльнир», — пожаловался Максименко.

Актовский каньон — один из самых старых евразийских участков суши глубиной 50 м и площадью порядка 250 га. Входит в ландшафтный парк «Гранитно-степное Побужье» Николаевской области.

Напомним, по данным украинских властей, около 90% дорог в стране разбиты и нуждаются в ремонте и замене.