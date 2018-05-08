Уфа, 8 мая, 2018, 08:33 — ИА Регнум. В Уфе из-за возгорания в школе эвакуировали учеников и сотрудников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

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ЧП произошло во вторник, 8 мая, на улице Сельская Богородская в Калининском районе. Сообщение о возгорании в кирпичном двухэтажном здании школы поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 06:32 мск.

«Из зоны воздействия опасных факторов пожара проведена эвакуация, — говорится в сообщении. — (…) Ликвидация открытого горения в 06:41 мск. Полная ликвидация пожара 07:00 мск».

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время выясняются причины ЧП.

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