Пермь, 8 мая, 2018, 09:53 — ИА Регнум. В Прикамье пошли на крайние меры из-за срыва работ по строительству домов в Березниках. Отставание от графика составило более 90 дней. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Корпорации развития Пермского края (КРПК), 7 мая акционеры приняли решение о расторжении контракта с ЗАО «Еврострой» в связи с неисполнением обязательств перед заказчиком.

Рене Магритт. Пронзённое время. 1938

«Причины расторжения договоров генерального подряда связаны с критическим отставанием от графика производства строительно-монтажных работ (свыше 90 дней) по строительству шести домов 10-го квартала в Березниках. Кроме того, подрядной организацией ЗАО «Еврострой» допущено неисполнение сроков на выполнение проектных работ по шести домам в 15-м квартале», — отметили в КРПК.

Акционеры намерены предъявить подрядчику и финансовые претензии, а именно, потребовать к возврату ранее выплаченные авансы за работу, обеспеченные банковской гарантией.

До начала лета КРПК объявит конкурс по определению подрядчика на строительство шести домов 10-го квартала (их должны ввести в эксплуатацию 30 сентября 2019 года), а также на разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ по трём домам 15-го квартала.

Это не единственное кардинальное решение акционеров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом министерстве архитектуры и строительства, решено расторгнуть трудовой договор с руководителем КРПК Дмитрием Ильиным и назначить на должность исполняющего обязанности директора Павла Жиделева. Ранее Жиделев занимал должность советника генерального директора АО «КРПК».

Добавим, Корпорация развития Пермского края создана в целях содействия развитию региональной экономики путем разработки инфраструктурных проектов, привлечения инвестиций для последующей реализации данных проектов. Единственный акционер КРПК — Пермский край в лице министерства строительства и архитектуры Пермского края.

Отметим, что осенью 2017 года был объявлен аукцион на строительство жилых домов в микрорайоне «Любимов». Цена лота составила более 1 млрд рублей. В конкурсе участвовали две организации — ЗАО «Компания «Еврострой» и ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов» Минобороны. Победителем признан «Еврострой», который предложил 1,36 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2006 года во время эксплуатации Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках произошло затопление рудника с последующим образованием в черте города четырех провальных воронок. В связи с провалами в опасной зоне оказалось 97 жилых домов, в которых проживали 11 824 человека. В целях переселения граждан правительством Пермского края совместно с администрацией Березников в 2014 году принято решение о строительстве нового жилья в микрорайоне «Любимов».

Возведение жилого комплекса сопровождается скандалами. Зимой 2016 года СМИ сообщили о том, что в новостройках появились трещины. Кроме того, часть людей отказывалась переезжать на правый берег Камы, где возводится новый микрорайон.

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