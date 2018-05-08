Лондон, 8 мая, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Власти Сирийской Арабской Республики продолжают тайно производить химическое оружие. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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Такие выводы Аллен сделал из нежелания Дамаска предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю информацию о своей программе создания боевых отравляющих веществ. По его словам, это вызывает подозрение у всех.

«Если они действительно не используют химическое оружие, если Россия искренна, когда говорит о том, что они этого не делают, тогда почему они не закончили свою базовую декларацию и не ответили на заданные им впоследствии вопросы?» — цитирует ТАСС слова Аллена, сказанные перед закрытой встречей СБ ООН.

При этом заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН добавляет, что видимо на это есть причина: «Потому, что они продолжают прикрывать программу химического оружия».

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2013 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об уничтожении запасов химического оружия в Сирии. После этого в течение года из страны было вывезено 1,2 тыс. тонн отравляющих веществ. В операции участвовали девять государств, включая Россию. Ранее в ОЗХО фиксировали, что все химикаты, заявленные правительством Сирии, были вывезены с её территории в 2014 году и уничтожены, однако в докладе подчеркивается, что у организации остаются вопросы по первоначальному декларированию со стороны Дамаска.

Напомним, в начале мая 2018 года эксперты ОЗХО завершили работу в сирийской Думе, где 7 апреля якобы была произведена химическая атака на мирное население со стороны сирийских правительственных сил. Такие сообщения распространили связанные с сирийской оппозицией «Белые каски».

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Представители ОЗХО взяли в Думе образцы и доставили их в лабораторию для анализов, на которые потребуется не менее трех-четырех недель.