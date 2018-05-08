Вашингтон, 8 мая, 2018, 07:34 — ИА Регнум. В проект военного бюджета США на 2019 год заложены финансовые средства в размере $50 млн, которые будут выделены Киеву на покупку летального оружия. Подготовленный комитетом по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США документ опубликован на сайте профильного комитета нижней палаты конгресса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Общая сумма на оказание помощи Украине в сфере обеспечения безопасности и разведки составляет $250 млн, отмечается в проекте. Следует отметить, что для принятия проекта военного бюджета он должен пройти через комитет нижней палаты по делам вооруженных сил, а затем получить поддержку всей нижней палаты и быть поддержанным комитетом сената США и сенатом в целом.

Добавим, в конце декабря госдеп США заявил о своей поддержке поставок Киеву «оборонительного» вооружения для налаживания «долговременных оборонительных возможностей» Украины, а также для «защиты суверенитета и территориальной целостности».

Также отметим, проект американского военного бюджета на 2019 год предусматривает продолжение финансирования подготовки и поставки вооружений сирийской оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о существовании американского запрета на применение поставленных Киеву противотанковых комплексов Javelin в Донбассе.

По его словам, запрет введен в связи с Минскими договорённостями, которые ограничивают применение тяжелых видов вооружений на линии соприкосновения.

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