Брюссель, 8 мая, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Евросоюз намерен ввести дополнительные ограничительные меры в отношении России. Этот вопрос постоянные представители 28 стран — членов ЕС рассмотрят уже сегодня, 8 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте европейского ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Поводом для новых санкций стали выборы президента РФ в марте 2018 года, в которых принимали участие жители Крыма и Севастополя, вошедшие в состав России по итогам народного референдума в 2014 году.

Отмечается, что ограничительные меры вводятся в отношении «действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

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Добавим, что ключевых решений на заседаниях комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) не принимает, только обсуждает вопросы, но, в случае согласования послами стран введение новых ограничительных мер в отношении России, это решение затем должно быть официально и единогласно одобрено Советом ЕС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры в отношении России были первоначально введены Евросоюзом в июле 2014 года. Сначала под санкции Вашингтона и Брюсселя попали отдельные физические лица и компании РФ, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы экономики страны. Ответной мерой Кремля стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ.

Затем санкции несколько раз продлевались. Последний раз, в марте 2018 года, Евросоюз продлил на полгода, до 15 сентября, ограничительные меры в отношении 150 граждан и 38 компаний России.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло по итогам референдума на полуострове весной 2014 года. Более 95% крымчан поддержали инициативу о вхождении в РФ.