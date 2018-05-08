Москва, 8 мая, 2018, 07:06 — ИА Регнум. Курс рубля завершил торги 7 мая снижением против иностранных валют. В отрицательную область он ушел с открытия торговой сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В начале торгов он подешевел к доллару до 63,02 руб., евро — до 75,09 руб. Ему даже не удалось воспользоваться ростом нефтяных котировок до многомесячных максимумов. Цена на нефть марки Brent повышалась до $76,31.

Участники рынка не торопятся его покупать, поскольку сфокусированы на рисках из-за неопределенности в отношениях России и США. Дополнительное давление на российскую валюту исходило от покупок валюты ЦБ для Минфина. В период с 6 апреля по 8 мая Минфин на эти цели направил 240,7 млрд рублей. В период с 10 мая по 6 июня ведомство планирует закупить валюту на 322,8 млрд рублей.

Сегодня, 8 мая, на рынке Форекс доллар США демонстрирует смешанную динамику по отношению к основным валютам. Цена на Brent скорректировалась с $76,31 до $75,04 (-1,66%).

На растущих опасениях выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана цена на нефть сохранит динамику на максимальных уровнях и частично будет сдерживать рубль от ослабления.

Пара доллар/рубль несколько дней находится в диапазоне 60,00−65,06 руб., который образовался с 11 по 17 апреля. Если по нефти коррекция усилится, давление на рубль возрастет.

Торги должны открутиться около уровней вчерашнего закрытия. Во вторник ожидаю укрепления доллара до 63,50 руб. Для пары евро/рубль целевая зона в районе 75,45 руб. (38,2% от падения с 76,94 до 74,53 руб.).

Напомним, 7 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 42 коп. (+0,68%), до 62,93 руб., курс евро — на 22 коп. (+0,30%), до 75,01 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (-31,57%), евро/рубль — 253,7 млн евро (-16,65%).

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