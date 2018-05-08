Москва, 8 мая, 2018, 06:10 — ИА Регнум. Восторги эстонского президента Керсти Кальюлайд по поводу военных учений, на которых она побывала, излишни: никто не станет нападать на эту страну, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Комментируя фразу Кальюлайд о том, что «нас никто не тронет», Пушков отметил:

«Глава Эстонии в восторге от учений «Еж-2018»: «Никто не посмеет нас тронуть, если мы будем, как «Еж». Но не стоит беспокоиться: будь Эстония хоть ежом, хоть ужом или даже ершом, трогать ее никто и так не будет. Зачем и кому она сдалась?»

«Ей не следует преувеличивать свое значение», — подчеркнул сенатор.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кальюлайд после посещения учений «Еж» в Эстонии заявила, что убедилась в надежности своих военнослужащих. Она считает, что «никто не тронет» Эстонию, если та будет «как еж».

Стоит отметить, что Кальюлайд не в первый раз посещает военные маневры. Так, в минувшем декабре она посетила учения НАТО «Иголка» в Сиргала (Эстония).