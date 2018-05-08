Барнаул, 8 мая, 2018, 06:05 — ИА Регнум. В Алтайском крае определили первого «мусорного оператора». По итогам конкурса твердыми коммунальными отходами (ТКО) по Барнаульской зоне займётся компания «ЭКО-Комплекс», в чьём ведении находится обслуживание мусорного полигона в Барнауле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаульский мусорный полигон. Вывеска

Помимо столицы Алтайского края, согласно утверждённой территориальной схеме обращения с отходами, в эту зону входят также девять других территорий: Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Первомайский, Павловский, Калманский, Тальменский, Косихинский, Ребрихинский и Троицкий районы.

Как сообщили в региональном министерстве строительства и транспорта, в ближайшее время предстоит определить операторов еще по шести зонам: Бийской, Рубцовской, Алейской, Каменской, Славгородской и Заринской. Именно они будут координировать всю цепочку движения ТКО.

«Целью изменений является сокращение количества свалок, которые есть сегодня, и улучшение экологической обстановки», — пояснил начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству минстройтранса региона Андрей Голубцов.

Согласно данным, представленным работниками Института водных и экологических проблем, в настоящее время на всей территории Алтайского края сложилась сложная ситуация в сфере обращения с отходами производства и потребления. В регионе образовалось более 3,2 млн т отходов 670 видов, из которых использовано и обезврежено 41,56%.

Вместе с тем, по оценке генерального директора АО «ЭКО-комплекс» Виктора Карла, при использовании метода раздельного сбора мусора срок эксплуатации барнаульского полигона можно увеличить.

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«В городе уже есть опыт отдельного сбора пластиковой тары, востребованной предпринимателями для вторичной переработки», — подчеркнул Виктор Карл.

Напомним, ОАО «ЭКО-Комплекс» было создано 5 лет назад, 100% акций компании принадлежат муниципалитету. Предприятие это понадобилось, чтобы исправить ошибку: в 2008 году единственный в Барнауле полигон твёрдых бытовых отходов был передан в аренду частным коммерческим предприятиям, работавшим под маркой «Чистый город». Но со временем стало ясно, что коммерсанты мало того, что стали халтурить с вывозом мусора, не выполняя взятые на себя обязательства, так ещё и монополизировали полигон ТБО, превратив его в безобразную свалку. А потом и вовсе устроили провокацию, прекратив вывоз мусора и демонтировав свои мусорные контейнеры с улиц города.

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Новые схемы обращения с ТКО в соответствии с поправками, предусмотренными федеральным законом «Об отходах производства и потребления», регионы разработали ещё два года назад, однако из-за пробелов в законодательстве новшество было решено отсрочить до 2019 года.

Алтайская территориальная схема обращения с отходами основана на межмуниципальном зонировании, и предполагает создание семи зон, в каждой из которых ежегодно требуется строить десятки новых полигонов и скотомогильников и обустраивать сотни существующих стационарных объектов и площадок для накопления и размещения твёрдых бытовых отходов (ТБО). Кроме того, в ближайшие 3 года потребуется приобрести более 60 стационарных пресскомпакторов и построить 24 мусоросортировочных завода.

В дополнение к этой схеме власти Алтайского края утвердили порядок сбора ТКО. Это означает, что после определения по конкурсу всех «мусорных операторов», в регионе начнется поэтапное введение раздельного сбора ТКО. И процесс этот повлечёт за собой не только увеличение стоимости этой услуги, но и передел «мусорного» рынка.