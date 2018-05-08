Казань, 8 мая, 2018, 05:19 — ИА Регнум. В Следственном управлении СК РФ по Татарии супруга Руслана Залялиева — одного из заместителей начальника в 2017 года заработала в три раза больше, чем начальник и его четыре заместителя, вместе взятые, — более 31,748 против 9,606 млн рублей. Интересная картина наблюдается и в семье первого заместителя руководителя Марата Зарипова — его несовершеннолетний ребёнок за 2017 год заработал 5,5 млн рублей, что в 2,5 раза больше дохода родителя. Опубликованы декларации о доходах сотрудников СУ СК РФ по Татарии и членов их семей за 2017 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги. Фрагмент плаката

Руководитель управления Павел Николаев за 2017 год заработал чуть меньше, чем в 2016 году — 2,733 млн против 2,799 млн рублей. Доходы супруги были достаточно скромны — 250,155 тыс. рублей. По-прежнему у семьи Николаевых в собственности нет недвижимости и транспортных средств, только квартира в пользовании общей площадью 112,6 кв. м. А вот в собственности несовершеннолетнего ребёнка в долевой собственности квартира этой же площади.

Гораздо выше семейный доход первого заместителя Марата Зарипова, заработавшего в 2017 году 2,22 млн рублей (против 2,463 млн рублей в 2016 году). Ещё около 29 тыс. рублей заработала его супруга и 5,5 млн рублей один из несовершеннолетних детей, который относительно 2016 года увеличил свой доход вдвое. В собственности семьи, как и год назад, две квартиры, жилое помещение площадью 8,6 кв. м. Изменилась лишь площадь той квартиры, что оформлена на ребёнка, — она выросла с 67,9 до 91,6 кв. м (вторая осталось прежней площади — 94,7 кв. м). В автопарке семьи Зариповых всё тот же автомобиль Volkswagen.

Самой богатой женой руководства СУ СК РФ по РТ стала вторая половина заместителя руководителя Руслана Залялиева, которая второй год подряд зарабатывает больше всего руководства ведомства — более 31,748 млн рублей в 2017 году и свыше 31,6 млн рублей в 2016 году. Сам Залялиев в прошлом году заработал чуть более 4,136 млн рублей (в 2016 году его доход был около 1,983 млн рублей). При этом сведений о продаже какого-либо имущества декларация не содержит, но из собственности супруги пропала квартира общей площадью 120 кв. м, при этом квартира площадью 120,5 кв. м вместо ранее задекларированной общей площадью 33,7 кв. м появилась у её супруга, также у дамы из списка имущества исчез гараж общей площадью 12 кв. м, но у самого Руслана Залялиева появилось стояночное место на 17,8 кв. м. В остальном состав имущества относительно 2016 года не менялся. В гараже супруги Залялиева всё тот же автомобиль Mercedes.

Доходы двух других заместителей Павла Николаева скромнее: Владимир Циома за 2017 год заработал 1,179 млн рублей при доходе супруги около 1,2 тыс. рублей, а Ильяс Масаллимов — 2,089 млн рублей при доходе супруги около 269,6 тыс. рублей.

Супруга Владимира Циомы также отдаёт предпочтение автомобилю Mercedes, а семья Масаллимовых передвигается на двух автомобилях Toyota.