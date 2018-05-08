Киев, 8 мая, 2018, 03:50 — ИА Регнум. Украинской власти вместо того, чтобы враждовать с Россией, следует присмотреться к примеру Северной и Южной Кореи, которые смогли договориться, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Комментируя отношения с Россией, украинский депутат сказал, что уверен в будущем в мире с Россией.

«Еще две недели назад все говорили о крайне критической ситуации на Корейском полуострове, — сказал Рабинович. — И что? Люди нашли в себе какую-то силу, какое-то мужество сделать шаг навстречу друг другу».

Депутат призвал отказаться от демагогии и начать диалог с Москвой.

«Кто сегодня вообще ведет диалог с Россией?» — спросил Рабинович.

Он считает, что пора садиться за стол переговоров и «посмотреть друг другу в глаза». Украинские власти, как он отметил, отвергают этот подход. Хотя, по его мнению, именно этим должен заниматься украинский парламент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, войну в Донбассе большинство украинцев считает основной проблемой своей страны. За вступление в НАТО высказываются 41,4% украинцев, против — 37,8%.

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