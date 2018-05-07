Кишинёв, 8 мая, 2018, 02:42 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон и его Партия социалистов передали право провести 9 мая концерт на центральной площади Кишинева правящей Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка. Как передает корреспондент ИА REGNUM, сами социалисты согласились провести свой концерт 8 мая, а 9 мая демократы будут праздновать на площади «День Европы» — их мероприятие пройдет под лозунгом «Европа, Победа».

Kremlin.ru Игорь Додон

Интересно, что в мэрии Кишинева площадь на 9 мая была зарезервирована именно за партией Додона, и социалисты добровольно уступили ее демократам. Отметим, что похожая ситуация имела место год назад. Тогда социалисты тоже отказались от концерта 9 мая на площади в пользу демократов, а президент Додон 9 мая отправился в Москву.

Напомним также, что в апреле 2017 года парламент Молдавии утвердил сразу в двух чтениях поправки в законодательство, предполагающие, что 9 мая в республике одновременно с Днем Победы официально отмечается «День Европы». Президент Игорь Додон пообещал не допустить переименования Дня Победы в Молдавии, однако 5 мая соответствующее постановление парламента было опубликовано в «Официальном мониторе» и вступило в силу.