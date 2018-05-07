Брюссель, 8 мая, 2018, 00:58 — ИА Регнум. Выборы президента России на территории Крыма и Севастополя стали поводом для обсуждения новых антироссийских санкций Совета Европейского союза, сообщается на сайте европейского ведомства.

Флаг ЕС

Соответствующий вопрос рассматривается 8 мая. Из-за того, что в двух российских регионах — в Крыму и Севастополе — люди участвовали в выборах президента страны 18 марта 2018 года, ЕС планирует расширить санкции.

Напомним, антироссийские санкции ЕС ввел в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Это было сделано под влиянием США.

Санкциями недовольны многие представители бизнеса в ЕС, поскольку потеряли крупный, а зачастую и основной рынок сбыта своей продукции.

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Что касается России, то, согласно опросу, 30% жителей страны считают: санкции положительно влияют на российскую экономику. Об отрицательном влиянии заявляют 37% опрошенных.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что западным странам вредит «изоляция России».