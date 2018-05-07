Киев, 8 мая, 2018, 00:33 — ИА Регнум. Война в Донбассе — главная проблема Украины на сегодняшний день, считает большинство жителей этой страны. Итоги соответствующего соцопроса опубликованы на сайте Киевского международного института социологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Опрос «Общественно-политические настроения жителей Украины: апрель 2018» был проведен с 5 по 19 апреля 2018 г. Исследование проводилось методом личного интервью.

Войну в Донбассе назвали одной из самых больших проблем Украины 61,7% опрошенных. Безработица — на втором месте: эту проблему обозначили 33,5%. На третьем месте — низкий уровень зарплат и пенсий — 31,9%.

Также опрос выявил такие важные проблемы Украины, как коррупция, о которой заявили 29% опрошенных, и дороговизна коммунальных услуг — 19,1%.

Кроме того, украинцы ответили на вопросы о евроинтеграции и вступлении в НАТО.

«45,9% украинцев считают, что Украина должна идти интеграционным путем вступления в Европейский союз. Считают, что надо вступать в Таможенный союз — 8,9%», — говорится в исследовании.

Еще 31,6% украинцев считают, что Украине не следует ориентироваться ни на вступление в ЕС, ни в Таможенный союз. За вступление в НАТО высказались 41,4% населения, против — 37,8%. 75,3% украинцев считают, что руководство страны идет «в неправильном направлении», «в правильном» — 10,4%.

В ходе исследования опрошены 2004 человека, проживающие в 110 населенных пунктах всех украинских регионов. В опросе участвовали люди старше 18 лет.