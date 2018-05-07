Глава Пентагона призвал конгресс к экономическим мерам против Китая
Вашингтон, 8 мая, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал конгрессменов к внесению в закон США о национальной безопасности мер для ограничения иностранных инвестиций — прежде всего Китая, 7 мая передает агентство Reuters.
В письме к законодателям министр обороны США призвал комитеты по вооруженным силам в Палате представителей и сенате включить в закон о нацбезопасности пункты, которые расширят полномочия Комитета по иностранным инвестициям.
«Министерство обороны считает, что мы должны четко понимать, что наши противники изучили слабости наших действующих законов и правил и эксплуатируют их», — говорится в заявлении Мэттиса.
«Особую озабоченность» Пентагона вызывает риск передачи технологий через совместные предприятия.
Кроме того, Пентагон надеется на внесение в закон пунктов о контроле за сделками с недвижимостью — для исключения появления иностранной собственности «в непосредственной близости от военного объекта».
Напомним, закон США о национальной безопасности, который санкционирует уровень расходов на оборону и устанавливает нормы военно-политического контроля, пересматривается и принимается конгрессом ежегодно.