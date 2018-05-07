Вашингтон, 8 мая, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал конгрессменов к внесению в закон США о национальной безопасности мер для ограничения иностранных инвестиций — прежде всего Китая, 7 мая передает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг Американо-китайское противостояние

В письме к законодателям министр обороны США призвал комитеты по вооруженным силам в Палате представителей и сенате включить в закон о нацбезопасности пункты, которые расширят полномочия Комитета по иностранным инвестициям.

«Министерство обороны считает, что мы должны четко понимать, что наши противники изучили слабости наших действующих законов и правил и эксплуатируют их», — говорится в заявлении Мэттиса.

«Особую озабоченность» Пентагона вызывает риск передачи технологий через совместные предприятия.

Кроме того, Пентагон надеется на внесение в закон пунктов о контроле за сделками с недвижимостью — для исключения появления иностранной собственности «в непосредственной близости от военного объекта».

Напомним, закон США о национальной безопасности, который санкционирует уровень расходов на оборону и устанавливает нормы военно-политического контроля, пересматривается и принимается конгрессом ежегодно.