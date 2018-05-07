Донецк, 7 мая, 2018, 22:42 — ИА Регнум. В небе над Донецкой Народной Республикой курсировал американский беспилотный воздушный разведчик RQ-4B Global Hawk.

U.S. Air Force Беспилотник

Об этом 7 мая сообщил интернет-сервис ItaMilRadar, отслеживающий перемещения воздушных объектов.

По информации интернет-сервиса, разведывательный беспилотник США с бортовым номером 10−2043 ночью 7 мая взлетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия.

Примерно в 14:00 стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk находился в небе над Донбассом в районе Славянска.

Напомним, полеты американских воздушных разведчиков над Донбассом участились с наступлением весны.

Ранее стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk в небе над Донбассом совершил разведполет в направлении Ростовской области РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, активизацию авиаразведки США в небе Донбасса ряд экспертов считает признаком подготовки к масштабной военной провокации Украины в зоне конфликта.