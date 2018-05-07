Ереван, 7 мая, 2018, 22:41 — ИА Регнум. В Ереван для поддержки лидера протестного движения, кандидата в премьер-министры Никола Пашиняна сегодня, 7 мая, прибыл всемирно известный американский рок-музыкант, фронтмен всемирно известной рок-группы System of a Down Серж Танкян.

Стоп-кадр митинга в Ереване (youtube.com/Ազատություն) Никол Пашинян и Серж Танкян

В аэропорту Танкяна встретил Никол Пашинян. Им устроили теплый прием и в аэропорту, и по дороге на площадь Республики, где должен был состояться митинг. Тысячи граждан встречали их цветами, хлебом и солью, тортами и фейерверкаим. Несколько раз им пришлось остановиться и пообщаться с людьми, которые не скрывали своего восторга и радости.

Уже выступая на митинге на площади Республики, посвященном его прибытию в Армению, Серж Танкян поприветствовал собравшихся и поздравил движение с победой.

«Мой дорогой победивший народ нашей новой, независимой и счастливой Армении. Извините, что я немного физически опоздал на эту красивую революцию. Но поверьте, что все эти две-три недели я душой был здесь, с вами. И не только я, но и все армяне диаспоры. Хочу поблагодарить вас за то, что вы своими мирными протестами смогли создать родину, которой может гордиться армянская нация. Теперь весь мир смотрит на вас как на положительный пример. Песнями, танцами и улыбками вы достигли своей цели. На протяжении многих лет мир знал нас по Геноциду, землетрясению и войне. Но теперь этим движением вы подняли рейтинг всего армянского народа», — цитирует Танкяна azatutyun.am.

«Я как и вы на протяжении многих лет мечтал об этом дне и сейчас горд стоять рядом с вами», — добавил музыкант, затем исполнив песню «Бари арагил» («Добрый аист»).

Выступая перед собравшимися на митинге, Никол Пашинян сообщил, что сегодня к 18:00 выдвинут только один кандидат на пост премьер-министра, «и этот кандидат выдвинут вами».

Он также сообщил, что фракции «Елк», «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» официально заверили, что проголосуют за «народного кандидата», свои голоса ему отдадут также ряд депутатов от Республиканской партии.

Отметив, что таким образом его избрание премьер-министром завтра обеспечено на 95%, Пашинян призвал всех граждан завтра в 11 утра вновь собраться на площади Республики «для празднования эпохальной победы».

Никол Пашинян еще с самого начала протестных акций публично призывал Сержа Танкяна приехать в Ереван и поддержать вышедший на улицу народ. Однако Танкян, который раньше не раз выступал с критикой в адрес властей Армении, сославшись на кое-какие обстоятельства не приехал.

Завтра в 12:00 Национальное собрание Армении начнет рассмотрение вопроса избрания премьер-министра Армении. Для избрания Пашиняну необходимо набрать 53 голоса. Недостающие Пашиняну 8−10 голосов обещала обеспечить имеющая большинство в парламенте Республиканская партия Армении.