Москва, 7 мая, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России не поддерживает идею добровольной маркировки продуктов питания цветами в зависимости от их пользы, а выступает за использование только положительной маркировки. Об этом 7 мая сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Светофор

Как считают в Минздраве, введение трёхцветной маркировки на продукции может создать дополнительные риски для компаний-производителей.

«При разработке приоритетного проекта Минздравом было предложено двигаться путём введения положительной маркировки, при помощи которой решалась бы та же задача, которая стоит перед «светофором», поскольку добровольное нанесение цветов, связанных с дополнительным риском (в частности, красного цвета) представляется достаточно затруднительным», — отметили в ведомстве.

По мнению Минздрава, положительный знак на продукции будет восприниматься более лояльно как компаниями-производителями, так и конечным потребителем.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России с лета 2018 года может быть запущен пилотный проект по добровольной маркировке продовольственных товаров цветами в зависимости от их пользы.

По информации ведомства, товары предлагается маркировать цветами светофора в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот. Предполагается, что в магазинах для маркированных таким образом товаров будут выделяться отдельные полки.