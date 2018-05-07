Тель-Авив, Израиль, 7 мая, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Израильская сторона крайне оскорбительно отнеслась к прибывшему в еврейское государство с официальным визитом премьер-министру Синдзо Абэ, подав во время обеда политика с премьер-министров Израиля Биньямином Нетаньяху десерт внутри ботинка. Об этом сегодня, 7 мая, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильского дипломата.

Цитата из к/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарльз Чаплин. 1925. США Поедание ботинка

Дело в том, что личный повар израильского премьер-министра Моше Сегев выложил фотографию на своей странице в социальной сети Instagram, на которой запечатлен обед Нетаньяху с Абэ.

На этой фотографии видно, что десерт, поданный к обеду, находится внутри ботинка. При этом непонятно, находится ли он внутри настоящего ботинка или изготовленного, например, из шоколада.

В любом случае израильский дипломат нашел этот десерт крайне неудачным, так как в японской культуре довольно презренно относятся к обуви и снимают её чаще, чем в какой-либо другой стране.

«Это было глупое и бестактное решение… Нет ничего более презренного в японской культуре, чем обувь… Это то же самое, что подавать еврейским гостям шоколадные конфеты в блюдце в форме свиньи», — рассказал израильский дипломат.

Более того, работник японской дипломатической миссии в Израиле рассказал газете, что жест шеф-повара израильского премьер-министра был крайне оскорбительным для Абэ.

«Если это была шутка, то я не нахожу её смешной», — подчеркнул представитель японской дипмиссии в Тель-Авиве.

Напомним, 2 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ находился в Израиле с официальным визитом.