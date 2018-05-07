Абуджа, 7 мая, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Вооруженные силы Нигерии вызволили из плена исламистской группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 1000 человек, 7 мая передает агентство Associated Press.

AMISOM Public Information Нигерийские силовики

По сообщению бригадного генерала Техаса Чукву, заложники были спасены из четырех деревень в районе Бама штата Борно.

Большая часть спасенных заложников — женщины и дети, причем некоторые из них были насильно принуждены вступить в ряды боевиков группировки.

Напомним, нигерийская террористическая группировка «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), война с которой идет с 2007 года, известна похищениями тысяч женщин и детей на северо-западе Нигерии.

Террористы держат заложников для устрашения местного населения, а также готовят из их числа боевиков и террористов-смертников.