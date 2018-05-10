Москва, 10 мая, 2018, 05:02 — ИА Регнум. Доминирование Запада в мире не было бы возможным, если бы он не имел многократного преимущества в информационных силах и средствах, многовекового опыта манипулирования общественным сознанием, сказал эксперт Фонда содействия общественной дипломатии Федор Пашин в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская государственность

Информационное пространство сейчас перенасыщено всевозможными фейками, обманами и диффамациями, став серьезным испытанием для современного человека. Внушаемость и отсутствие укоренившихся убеждений усиливают опасность столкновения с таким полем и усложняют задачу отличать фейковые новости от правдивых. Тем более, что существующий информационный поток не случаен:

«Это строго выверенная заидеологизированная логика освещения событий в интересах тех, кто правит миром — международной «подпольной» мафии. Западные фабрики по производству виртуальных информационных поводов, зачастую мало имеющих отношения к реальности, разрушительных смыслов работают в режиме нон-стоп, обеспечивая удержание стратегической инициативы в тотальных войнах с неугодными режимами, и прежде всего, с Россией», — считает эксперт.

Вместе с тем, в самой России поток фейков наталкивается на альтернативный информационной поток, который оказывает первому посильное противодействие, — посильное, потому что из более чем 100 тысяч работающих в России СМИ (не считая прочих сайтов отечественного сегмента интернета), в национальных интересах России работает лишь небольшая часть.

«Большинство источников информации явно или тайно, вольно или невольно участвуют в информационной войне Запада против России. В целом разрушительный вектор направленности российских медиа продолжает преобладать в программах ведущих теле‑ и радиоканалов, в «большой прессе». Наглядным примером разжигания розни и ненависти, роста протестных и панических настроений в эфире являются так называемые полит-шоу, где обсуждаются, в частности, российско-украинские отношения, ситуация вокруг Сирии и другие актуальные темы», — указал Федор Пашин.

Каковы векторы подачи информации, в чем феномен Путина, каковы народные претензии к нему и есть ли у России внутренние резервы, которую помогут справиться с бросаемыми Западом вызовами, читайте в интервью: На что надеяться седьмой части суши, и как самим не оплошать?

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