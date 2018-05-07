Калуга, 7 мая, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Сегодня, 7 мая, после инаугурации президента РФ Владимира Путина, когда премьер-министр Дмитрий Медведев обозначил контуры своего будущего правительства, выяснилось, что активный представитель калужского землячества в Москве Максим Акимов в родную Калугу уже не вернётся. Хотя многие в Калуге связывали его имя с будущим губернаторством, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Максим Акимов

Как пояснил ИА REGNUM политтехнолог и бывший депутат Законодательного собрания Калужской области Сергей Фадеев, многие калужане, хорошо знавшие Акимова по его работе в регионе, до последнего момента надеялись, что после работы в федеральном правительстве он возвратится назад в Калугу на смену губернатору Анатолию Артамонову, которому 5 мая 2018 года исполнилось 66 лет. Однако, видимо, из федерального правительства на региональный уровень возвращаются лишь в исключительных ситуациях.

«Думаю, никаких сложностей у Максима Алексеевича на новом месте работы не будет. Он ещё в Калуге показал умение приспосабливаться в разных ситуациях. Несомненно, что в ранге вице-премьера правительства России по вопросам транспорта и связи проблем у Акимова не будет», — подчеркнул Фадеев.

Как, в свою очередь, заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, комментируя грядущие кадровые перестановки в правительстве РФ, решение о выдвижении Акимова — это признание его заслуг и престиж для Калужской области.

«Люди все нам известные. Важно, что Максим Алексеевич Акимов в виде этого кадрового решения получил положительную оценку своей работы за предыдущие годы. Ему предстоит курировать важные направления деятельности правительства — транспорт, связь и цифровую экономику. Я думаю, это не конечный список его направлений. Для нас его назначение делает честь. Будем надеяться, что Максим Алексеевич, как и прежде, не будет забывать свою малую родину», — отметил Артамонов.

Напомним, 48-летний Максим Акимов — уроженец Калужской области. Окончил исторический факультет Калужского государственного педагогического университета им. К. Э. Циолковского. Два года отработал учителем истории в средней школе. Служил в армии. 1994−1996 годы — руководитель компании «Файнарт-аудит». Затем два года возглавлял региональную комиссию по рынку ценных бумаг Калужской области. С 1997 по 2001 год — заместитель директора департамента экономики и промышленности правительства Калужской области. В 2004 году был назначен министром экономического развития Калужской области.

Акимов — активный представитель калужского чиновничества. Возглавлял городскую управу Калуги в ранге городского головы. Был заместителем и первым замом у губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Одно время Акимов даже считался основным претендентом на должность калужского губернатора, но его удачно «выдвинули» на повышение в Москву, где он попал в аппарат председателя правительства России Дмитрия Медведева. Здесь Максим Акимов успешно дорос до должности первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ и вот теперь будет назначен вице-премьером правительства РФ.

Максим Акимов женат, имеет двоих сыновей.