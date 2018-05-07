Вильнюс, 7 мая, 2018, 19:31 — ИА Регнум. «Сегодня вступил в должность президент Владимир Путин — глава кровавого режима, благодаря которому до сих пор идет война на Украине, были оккупированы большие территории», — так начинается сообщение потенциального кандидата на пост президента Литвы от фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы, экс-посла Литвы в США Жигимантаса Павилениса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 мая. По словам политика, после того, как «в очередной раз на выборах победил Путин, мы должны быть готовы к еще более агрессивной внешней политике России».

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

«Поэтому Запад обязан быть твердым и солидарно наносить удары по кремлевской мафии, применяя болезненные санкции», — заявил Павиленис.

Парламентарий добавил, что «мы обязаны предложить альтернативу России, уставшей от путинского режима».

«Мы должны создать альтернативу диалогу с Кремлем. Эта альтернатива должна быть понятной русскому народу, уставшему от путинского царского режима, который длится десятилетия. Мы должны предложить альтернативу, чтобы жители России понимали, что отношения с Западом могут быть другими, но для этого нужна политическая воля и свержение диктаторского режима — общество, руководствующееся ценностями свободной и западной демократии», — сказал член сейма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вильнюс уже стал традиционной площадкой для сбора на свои мероприятия так называемой российской несистемной оппозиции, которая своими планами делится в том числе с МИД Литвы, а контролирует ход мероприятий агенты литовского департамента госбезопасности, о чём публично признавалась одна из участниц так называемых Форумов свободной России в Вильнюсе Божена Рынска.