Севастополь, 7 мая, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Суд Севастополя отказал в удовлетворении иска, направленного правительством Севастополя к спикеру Законодательного собрания Екатерине Алтабаевой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 7 мая сама председатель городского парламента.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Суд оставил без удовлетворения исковые требования губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Мы, конечно, удовлетворены таким результатом, ожидали его, потому что не видели законных оснований предъявленных претензий. Хочу подчеркнуть, что мы надеемся на конструктивную работу с правительством Севастополя. Не должны личные амбиции ставиться во главу угла и доминировать над интересами города», — подчеркнула Екатерина Алтабаева.

Отметим, что данное решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая в 14:00 в Ленинском райсуде началось заседание по иску губернатора Севастополя к председателю городского парламента — по мнению членов правительства города, в декабре прошлого года Екатерина Алтабаева «незаконно бездействовала» в ответ на требование губернатора внести правки в бюджет.

Добавим, что спустя несколько дней после иска Дмитрия Овсянникова депутат севастопольского Законодательного собрания Борис Колесников также подал в суд аналогичный иск на Екатерину Алтабаеву.