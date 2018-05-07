Ярославль, 7 мая, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Ярославские коммунисты подали в мэрию города уведомление о проведении 18 мая в 18 часов на площади Волкова митинга против ввоза московского мусора на территорию Ярославской области. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Акция протеста в Ярославле

Кроме этого 19 или 20 мая митинг такой же тематики хотят провести ярославские сторонники Алексея Навального. Идеологические антагонисты объединились в своих требованиях к власти. Возможно, что митинг будет один, поскольку на 19−20 мая запланирован визит в Ярославль президента России Владимира Путина, и руководство регионального отделения КПРФ не верит в перспективу согласования протестной акции в эти дни. По мнению Александра Воробъёва, совместный митинг соберёт гораздо больше людей.

Символично, что митинг пройдет 18-го в 18−00 на том же месте — на площади Волкова у Знаменской башни. На прошлом митинге мы выставляли требования губернатору Дмитрию Миронову и властям в целом. Пройдёт почти месяц, и мы хотим услышать как отреагировала власть на наши требования», — заявил корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Уведомление о проведении митинга была отправлено в администрацию Кировского и Ленинского района Ярославля еще в пятницу, но ответ пока не получен. Глава администрации двух районов Любовь Сурова заявила, что пока не знает будет ли разрешено организовать там митинг и не намечено ли на это время в этом месте других мероприятий.