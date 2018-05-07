В Ярославле планируют провести ещё два антимусорных митинга
Ярославль, 7 мая, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Ярославские коммунисты подали в мэрию города уведомление о проведении 18 мая в 18 часов на площади Волкова митинга против ввоза московского мусора на территорию Ярославской области. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.
Кроме этого 19 или 20 мая митинг такой же тематики хотят провести ярославские сторонники Алексея Навального. Идеологические антагонисты объединились в своих требованиях к власти. Возможно, что митинг будет один, поскольку на 19−20 мая запланирован визит в Ярославль президента России Владимира Путина, и руководство регионального отделения КПРФ не верит в перспективу согласования протестной акции в эти дни. По мнению Александра Воробъёва, совместный митинг соберёт гораздо больше людей.
Символично, что митинг пройдет 18-го в 18−00 на том же месте — на площади Волкова у Знаменской башни. На прошлом митинге мы выставляли требования губернатору Дмитрию Миронову и властям в целом. Пройдёт почти месяц, и мы хотим услышать как отреагировала власть на наши требования», — заявил корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.
Уведомление о проведении митинга была отправлено в администрацию Кировского и Ленинского района Ярославля еще в пятницу, но ответ пока не получен. Глава администрации двух районов Любовь Сурова заявила, что пока не знает будет ли разрешено организовать там митинг и не намечено ли на это время в этом месте других мероприятий.