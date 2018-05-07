Тамбов, 7 мая, 2018, 18:10 — ИА Регнум. В торговых центрах Тамбовской области прокуратура нашла массовые нарушения требований пожарной безопасности. Как сообщила 7 мая пресс-служба ведомства, было проверено около ста ТРЦ, спортивных и культурных объектов. В результате проверяющие нашли неработающие автоматические системы сигнализации, закрытые эвакуационные выходы и захламленные пути эвакуации. Всего в суды направлено 65 исков с требованием устранить нарушения.

Марина Каширская ИА REGNUM Пожарный выход

Например, в ТРЦ «Европа» в Тамбове не чистили вентиляционные камеры, систему оповещения можно запустить только в ручном режиме, а двери на эвакуационных выходах не открывались без ключей. В торговом центре «Галерея» проверяющие увидели, что вместо эвакуационного выхода в помещении кафе устроили кабинет, также здесь была нарушена автоматическая установка пожаротушения.

«В торгово-развлекательном центре «РИО» в проекте на здание отсутствуют проектные решения на помещения; не представлены акты проверок автоматической установки пожарной сигнализации и автоматической установки пожаротушения; системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара; работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения; в цокольном этаже ТРЦ под лестничным маршем допускается хранение горючих материалов», — сообщили в пресс-службе.

При этом не все торговые центры, в которых были найдены нарушения, было решено закрыть. Так, прокуратура подала иски о приостановке деятельности МБУ «Дворец культуры города Котовска» и ТЦ «Крата» (Ленинский район областного центра). Кроме того, аналогичные иски подготовлены прокурорами Октябрьского района Тамбова, Мичуринска и Тамбовского района.

ИА REGNUM напоминает, что массовые проверки торговых центров начались в России после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Там во время пожара погибли 60 человек.

Проверки вскрыли серьезные нарушения во многих ТРЦ. Например, в Волгоградской области прокуроры пришли к выводу, что смертельно опасен каждый десятый торговый центр. Здесь из 200 проверенных зданий суд решил закрыть 19. Всего было найдено примерно две тысячи нарушений.

ТРЦ закрывают и в других городах России. Например, в Рязани 10 апреля суд принял четыре иска прокуратуры о закрытии рязанских ТРЦ. Речь идет о четырех торговых центрах, безопасность в которых ранее уже вызывала вопросы у жителей. Это торгово-развлекательные центры «Премьер» и «Виктория Плаза», а также торговые центры «Барс» и «Рязанский». В них были найдены массовые нарушения требований пожарной безопасности. Однако уже в конце месяца стало известно, что суд не стал закрывать торговый центр «Премьер». Иск отозвала прокуратура, которая заявила, что все нарушения были исправлены.